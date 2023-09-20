В Госдуме увидели сигнал Западу в словах Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чётко обозначил Западу, что Украина никогда не добьётся цели вернуть Крым. Об этом сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА "Новости".

"Эрдоган вслух озвучил то, о чём давно говорят не только в западном истеблишменте, но даже в обычном обществе. Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны", — уточнил он.

Депутат подчеркнул, что Запад знает о нереализуемости военных целей Киева, но сознательно молчит. Он заверил, что Россия будет защищать и Крым, и Донбасс, которые вошли в состав страны согласно законно проведённым референдумам.