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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 08:14
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В Госдуме увидели сигнал Западу в словах Эрдогана о Крыме

Депутат Белик заявил, что Эрдоган дал чёткий сигнал Западу по Крыму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чётко обозначил Западу, что Украина никогда не добьётся цели вернуть Крым. Об этом сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА "Новости".

"Эрдоган вслух озвучил то, о чём давно говорят не только в западном истеблишменте, но даже в обычном обществе. Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны", уточнил он.

Депутат подчеркнул, что Запад знает о нереализуемости военных целей Киева, но сознательно молчит. Он заверил, что Россия будет защищать и Крым, и Донбасс, которые вошли в состав страны согласно законно проведённым референдумам.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с американским журналистом телеканала PBS вспомнил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным ещё в 2014 году по поводу Крыма и сделал вывод, что Москва не откажется от полуострова никогда. Эрдоган выразил уверенность, что Украина не вернёт утраченные территории.

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ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Татьяна Миссуми
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