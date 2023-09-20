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20 сентября, 08:47

Появилось первое фото с места падения Су-34 под Воронежем

SHOT публикует фото с места крушения Су-34 в Воронежской области

<p>Место падения Су-34 в Воронежской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/57167" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место падения Су-34 в Воронежской области. Обложка © SHOT

Появилось фото с места крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Воронежской области, его публикует SHOT.

По одной из версий, причиной аварии стал отказ системы управления. На земле разрушений и пострадавших нет.

Раздавивший машину с детьми самолёт в Италии могла "сбить" стая птиц

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Напомним, два пилота, управлявшие самолётом, успели катапультироваться и были эвакуированы. Воздушное судно упало вдали от населённых пунктов. Полёт был учебно-тренировочным, самолёт не нёс боекомплект.

Матвей Константинов
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