Появилось первое фото с места падения Су-34 под Воронежем
SHOT публикует фото с места крушения Су-34 в Воронежской области
Место падения Су-34 в Воронежской области. Обложка © SHOT
Появилось фото с места крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Воронежской области, его публикует SHOT.
По одной из версий, причиной аварии стал отказ системы управления. На земле разрушений и пострадавших нет.
Напомним, два пилота, управлявшие самолётом, успели катапультироваться и были эвакуированы. Воздушное судно упало вдали от населённых пунктов. Полёт был учебно-тренировочным, самолёт не нёс боекомплект.