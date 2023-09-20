Захарова: Запад шокирован расследованием NYT об ударе ВСУ по Константиновке
Запад оказался шокирован расследованием The New York Times об ударе по Константиновке, где была доказана вина ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Статья в американской газете относительно манипуляций Зеленским, его режимом, информационной картины вокруг нанесения удара по своим же объектам, как они хотели вывернуть обстрел собственных же городов и выдать его за нападение России, многих просто шокировала", — отметила она.
Напомним, The New York Times опубликовала расследование, доказав причастность ВСУ к взрыву на рынке в подконтрольной Украине Константиновке в ДНР. Журналисты и эксперты пришли к выводу, что украинские военные выпустили ракету из установки "Бук", которая в итоге попала на оживлённый рынок. Погибло 16 мирных жителей, 30 человек ранено. Репортёров украинские силовики не подпускали к месту трагедии. А Киев сразу обвинил Россию в нанесении удара. Однако американской газете удалось изучить фрагменты ракеты, снимки со спутников, свидетельские показания, чтобы доказать ложь Украины.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo