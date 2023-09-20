Захарова: Запад шокирован расследованием NYT об ударе ВСУ по Константиновке

Запад оказался шокирован расследованием The New York Times об ударе по Константиновке, где была доказана вина ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Статья в американской газете относительно манипуляций Зеленским, его режимом, информационной картины вокруг нанесения удара по своим же объектам, как они хотели вывернуть обстрел собственных же городов и выдать его за нападение России, многих просто шокировала", — отметила она.