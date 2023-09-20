Мишустин: Число работающих в России программистов за год выросло на 15%
Число работающих в России программистов выросло до 820 тысяч человек. Такие данные озвучил в среду, 20 сентября, председатель правительства Михаил Мишустин в обращении к участникам форума Kazan Digital Week 2023.
"В стране трудится свыше 820 тысяч программистов, что на 15% больше, чем годом ранее", — проинформировал российский премьер.
Международный форум Kazan Digital Week 2023 пройдёт в столице Татарстана с 20 по 22 сентября. Его миссия — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.
Профессия — тестировщик: Когда отметят профессиональный праздник представители IT-профессии в 2023 году
Ранее эксперты составили топ-10 сфер с наибольшим количеством вакансий. Так, оказалось, что число IT-вакансий в России за год увеличилось в три с половиной раза. На втором месте среди сфер с нехваткой кадров управление персоналом, здесь число вакансий за год выросло в 3,3 раза.