В Италии слили сроки третьих секретных переговоров по Украине без России

Очередная встреча советников по вопросам безопасности запланирована на октябрь, будет обсуждаться инициатива президента Украины Владимира Зеленского по прекращению конфликта с Россией. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, ссылаясь на источники.

В материале отмечается, что подобные встречи без участия российской стороны уже были в Копенгагене и Джидде. Однако никаких существенных результатов по их завершении не оказалось.