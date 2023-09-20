ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 11:12
7411

В Италии слили сроки третьих секретных переговоров по Украине без России

ANSA: Новая встреча по урегулированию на Украине может пройти в октябре

Очередная встреча советников по вопросам безопасности запланирована на октябрь, будет обсуждаться инициатива президента Украины Владимира Зеленского по прекращению конфликта с Россией. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, ссылаясь на источники.

В материале отмечается, что подобные встречи без участия российской стороны уже были в Копенгагене и Джидде. Однако никаких существенных результатов по их завершении не оказалось.

Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины
Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе открытия заседания контактной группы "формата Рамштайн" сообщил, что США приняли решение отправить на Украину обещанные танки Abrams, их скоро получат бойцы ВСУ.

BannerImage

Getty Images / STR

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar