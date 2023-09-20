Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 11:22

"Всем предателям дорога в ад!": Помощник раскрыл смысл слов Медведева о "коллеге из братской страны"

Помощник Медведева Осипов: Россия была и будет гарантом существования Армении

Россия была и продолжит оставаться гарантом существования Армении, а те, кто предал армянский народ, попадут в преисподнюю. Так вчерашний пост заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева пояснил в беседе с журналистами его помощник Олег Осипов.

"Говорил с Дмитрием Анатольевичем. Если кто не понял, то Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства и армян как нации. Так уж Господь управил. А все национал-предатели армянского народа будут отправлены вместе с их заокеанскими покровителями в ад", заявил Осипов в беседе с РИА "Новости".

Пашиняна и Макрона обвинили в сговоре для "сдачи" Карабаха

Пашиняна и Макрона обвинили в сговоре для "сдачи" Карабаха

Напомним, 19 сентября Медведев прокомментировал обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе. Он вспомнил о старом разговоре со своим "коллегой из братской страны", имея в виду, судя по всему, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Армения
  • Дмитрий Медведев
  • Никол Пашинян
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров