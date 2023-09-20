"Всем предателям дорога в ад!": Помощник раскрыл смысл слов Медведева о "коллеге из братской страны"
Помощник Медведева Осипов: Россия была и будет гарантом существования Армении
Россия была и продолжит оставаться гарантом существования Армении, а те, кто предал армянский народ, попадут в преисподнюю. Так вчерашний пост заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева пояснил в беседе с журналистами его помощник Олег Осипов.
"Говорил с Дмитрием Анатольевичем. Если кто не понял, то Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства и армян как нации. Так уж Господь управил. А все национал-предатели армянского народа будут отправлены вместе с их заокеанскими покровителями в ад", — заявил Осипов в беседе с РИА "Новости".
Напомним, 19 сентября Медведев прокомментировал обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе. Он вспомнил о старом разговоре со своим "коллегой из братской страны", имея в виду, судя по всему, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина