Медведев намекнул Пашиняну, что он сам виновен в своей трагичной судьбе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сегодняшнее обострение в Нагорном Карабахе. Он вспомнил о старом разговоре со своим "коллегой из братской страны". По всей видимости, речь идёт о премьер-министре Армении Николе Пашиняне.

По словам политика, тот назвал себя "чужим" и был уверен, что не будет принят. На это Медведев ответил, что судить о нём будут не по биографии, а по поступкам.