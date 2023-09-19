Медведев намекнул Пашиняну, что он сам виновен в своей трагичной судьбе
Медведев предложил догадаться, какая судьба ждёт Пашиняна из-за Карабаха
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сегодняшнее обострение в Нагорном Карабахе. Он вспомнил о старом разговоре со своим "коллегой из братской страны". По всей видимости, речь идёт о премьер-министре Армении Николе Пашиняне.
По словам политика, тот назвал себя "чужим" и был уверен, что не будет принят. На это Медведев ответил, что судить о нём будут не по биографии, а по поступкам.
"Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за своё бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждёт…" — добавил он.
Напомним, сегодня Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, целью которых заявляется в том числе "восстановление конституционного строя" в мятежном регионе. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва продолжает контакты по ситуации, ведомство выступит с заявлением. По словам же Никола Пашиняна, Баку пытается втянуть Армению в полномасштабную войну.
К слову, сам Нагорный Карабах множество раз становился местом войн и межэтнических столкновений. Последнее обострение произошло осенью 2020 года, однако конфликт погасили при посредничестве президента России Владимира Путина. Но недавно ситуация снова стала накаляться, а премьер-министр Пашинян и вовсе заявил, что РФ якобы "сдала" Карабах. Впрочем, сам он недавно признал его частью Азербайджана.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина