Под нож ради удовольствия: Хирург развеял мифы о пластике половых губ

Как рассказал пластический хирург Евгений Лешунов, каждый год количество выполняемых лабиопластик увеличивается минимум в два раза. О плюсах интимной пластики врач рассказал порталу "Страсти".

Медик объяснил, что лабиопластика подразумевает не только уменьшение, но и любые операции или процедуры в области половых губ, в том числе увеличение их объёма или коррекцию асимметрии. Как утверждает эксперт, лабиопластика выполняется и по эстетическим, и по медицинским показаниям, включающим трудности в интимной жизни.

Лешунов рассказал, что лабиопластика улучшает сексуальную жизнь. Врач привёл исследование, где написано, что резекция малой половой губы на полсантиметра от края способствует усилению чувствительности. Также медик пояснил, что проводимая параллельно пластика капюшона клитора способна многократно увеличить яркость ощущений, что повышает шанс получения яркого оргазма.

Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев лабиопластика выполняется в рамках дневного стационара. Длительность операции — всего 40–70 минут, после чего пациентка находится под наблюдением три-четрые часа и может быть выписана в тот же день. Также врач уточнил, что беременность и роды не влияют на результаты ранее выполненной лабиопластики, однако для сохранения результата он призвал следить за эндокринной системой.

Лешунов рассказал, что с возрастом лабиопластику нужно будет обновлять, как и подтяжку лица. Врач успокоил читательниц, пояснив, что чаще всего мужчины в восторге от лабиопластики, хотя поначалу боятся и возражают.