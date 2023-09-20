Турчак: Рабочая группа по СВО направила Путину седьмой доклад

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции направила президенту России Владимиру Путину седьмой доклад, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"По итогам августа фиксируем снижение числа обращений по непредоставлению отпусков мобилизованным, проблемам с банками и отсрочкам по здоровью. При этом получаем много обращений о сложностях с оформлением статуса участника боевых действий", — написал он в своём телеграм-канале.

Среди других проблем, добавил политик, получение отсрочек по уходу за иждивенцами, выплаты и льготы семьям участников СВО, а также социальная адаптация мобилизованных.

Кроме того, по словам Турчака, рабочая группа направила главе государства новые предложения, среди которых предоставление военнослужащим права на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно и наделение работников частных охранных организаций, обеспечивающих защиту объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, правом противодействия дронам.

Также группа предложила проработать вопрос о поощрении всех медиков, прямо участвующих в оказании первой помощи бойцам СВО. Далее, добавил он, — закрепление отдельных льгот для участников СВО и их детей при поступлении в учреждения среднего профессионального образования и централизованная выдача удостоверений участника боевых действий в филиалах фонда "Защитники Отечества", а также автоматическое продление действия паспортов РФ на период военной службы.