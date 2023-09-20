Названа причина смерти создателя дяди Стёпы

Причиной смерти художника Германа Мазурина стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет SHOT со ссылкой на его дочь.

По словам Анны, два месяца назад 91-летнего иллюстратора госпитализировали после трагического падения. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и провели операцию. Некоторое время он находился на ИВЛ, но потом, как казалось, пошёл на поправку.

В последние недели жизни создатель дяди Стёпы перестал есть, а накануне ему стало совсем плохо — у него оторвался тромб. Медики пытались реанимировать пациента, но не получилось. Теперь его похоронят на Востряковском кладбище.

По словам дочери художника, ещё до падения её великий отец активно занимался творчеством, рисовал в больнице даже после операции. Одна из последних работ — иллюстрации к детским книгам Владислава Крапивина.