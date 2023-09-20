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20 сентября, 11:49

Названа причина смерти создателя дяди Стёпы

Причиной смерти художника Германа Мазурина стал оторвавшийся тромб

<p>Художник Герман Мазурин. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Svklimkin</p>

Художник Герман Мазурин. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Причиной смерти художника Германа Мазурина стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет SHOT со ссылкой на его дочь.

По словам Анны, два месяца назад 91-летнего иллюстратора госпитализировали после трагического падения. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и провели операцию. Некоторое время он находился на ИВЛ, но потом, как казалось, пошёл на поправку.

В последние недели жизни создатель дяди Стёпы перестал есть, а накануне ему стало совсем плохо — у него оторвался тромб. Медики пытались реанимировать пациента, но не получилось. Теперь его похоронят на Востряковском кладбище.

По словам дочери художника, ещё до падения её великий отец активно занимался творчеством, рисовал в больнице даже после операции. Одна из последних работ — иллюстрации к детским книгам Владислава Крапивина.

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Напомним, сегодня стало известно о смерти великого художника и создателя образа персонажа из стихотворения советского писателя Сергея Михалкова. При жизни Герман Мазурин был Почётным членом Российской академии художеств и заслуженным художником РСФСР. Всего иллюстратор оформил более 300 книг, в том числе "Каштанку", "Старика Хоттабыча", "Приключения Тома Сойера", "Слона" и "Аэлиту".

Николь Вербер
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