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20 сентября, 13:59

"Уже не до смеха": В США испугались перспективного оружия России, о котором рассказал Путин

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин предупредил о разработке РФ нового типа оружия

США должны беспокоиться из-за недавних слов президента России Владимира Путина об оружии на новых физических принципах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он напомнил, как в Штатах смеялись над гиперзвуковым оружием, однако сейчас "уже не до смеха".

"На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений, <...> в которых он намекнул, что у России есть другие виды оружия в разработке. <…> Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. <...> Сейчас уже не до смеха", сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Так, эксперт указал на чувство шока, испытанное сотрудниками департамента обороны и Объединённого комитета начальников штабов США, когда гиперзвуковое оружие стало применяться в ходе СВО. Джонсон отметил, что они даже и представить не могли, что Россия способна на такое.

По мнению аналитика, этим Москва "подала чёткий сигнал", что не только может разрабатывать гиперзвуковое оружие, но и уже сделала это.

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Напомним, 12 сентября в ходе Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что российские власти осознают, что "оружие на новых физических принципах" будет обеспечивать безопасность стран в ближайшей исторической перспективе. По его словам, над этим вопросом уже идёт работа.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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