Участник специальной военной операции Сергей и врач скорой помощи из Симферополя Ольга поженились в Петербурге после почти 30 лет знакомства. Торжественная церемония прошла во дворце бракосочетания на Английской набережной, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Участник СВО и врач скорой помощи из Симферополя поженились в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

После начала спецоперации Сергей из Симферополя отправился добровольцем в зону СВО, а его возлюбленная не смогла оставить мужчину и поехала за ним на передовую. В ходе боёв военный получил ранение и был доставлен в Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге. Несмотря на лечение, пара решила сыграть свадьбу в городе на Неве. Организовать всё помогли волонтёры.

"Мы поняли, что мы друг друга понимаем. Это любовь", — заявил Сергей.

Теперь его ждёт ещё одна операция и длительное восстановление, однако вместе новоиспечённые супруги точно всё преодолеют, ведь они знакомы уже 28 лет — вместе учились в одном классе симферопольской школы.