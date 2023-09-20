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20 сентября 2023, 14:27
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Участник СВО и врач скорой помощи из Симферополя поженились в Петербурге

Участник СВО и врач скорой помощи из Симферополя поженились в Петербурге. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Участник СВО и врач скорой помощи из Симферополя поженились в Петербурге. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Участник специальной военной операции Сергей и врач скорой помощи из Симферополя Ольга поженились в Петербурге после почти 30 лет знакомства. Торжественная церемония прошла во дворце бракосочетания на Английской набережной, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Участник СВО и врач скорой помощи из Симферополя поженились в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

После начала спецоперации Сергей из Симферополя отправился добровольцем в зону СВО, а его возлюбленная не смогла оставить мужчину и поехала за ним на передовую. В ходе боёв военный получил ранение и был доставлен в Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге. Несмотря на лечение, пара решила сыграть свадьбу в городе на Неве. Организовать всё помогли волонтёры.

"Мы поняли, что мы друг друга понимаем. Это любовь", — заявил Сергей.

Теперь его ждёт ещё одна операция и длительное восстановление, однако вместе новоиспечённые супруги точно всё преодолеют, ведь они знакомы уже 28 лет — вместе учились в одном классе симферопольской школы.

Боец СВО выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь своей свадьбы
Боец СВО выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь своей свадьбы

А ранее Лайф рассказывал, как семья участника специальной военной операции сыграла свадьбу прямо в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Московской области. Там военный после ранения находится на лечении и медицинской реабилитации. Участие в церемонии приняли его боевые товарищи, а также персонал и руководство госпиталя.

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Николь Вербер
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