Песков сообщил о желании многих стран сделать Совбез ООН более инклюзивным

Большинство государств предлагают сделать Совет Безопасности ООН инклюзивным, включив туда страны-участницы, которые всё больше влияют на мировую экономику и политику. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с RT.

"Многие страны поддерживают идею о том, что Совбез должен стать более инклюзивным, он должен включать те страны, голос которых всё громче слышно и в экономических, и политических, и других делах", — уточнил представитель Кремля после встречи президента РФ Владимира Путина и главы МИД Китая Ван И.

Песков подчеркнул, что современные вызовы неизбежно приведут к изменениям в Совбезе ООН, который продолжает оставаться главным органом на международной арене. По словам пресс-секретаря президента, Москва и Пекин солидарны в том, что отношения в мире должны основываться на взаимном уважении. При этом Песков заметил, что о возникновении нового миропорядка говорить рано.