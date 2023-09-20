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20 сентября, 16:55

Музыкальный критик призвал наказать рублём Гребенщикова*, называющего русских "быдлом"

Продюсер Рудченко предложил наказывать рублём таких артистов, как Гребенщиков*

<p>Борис Гребенщиков*. Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Борис Гребенщиков*</p>

Борис Гребенщиков*. Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Борис Гребенщиков*

Артисты, сбежавшие за рубеж и оскорбляющие россиян, не должны иметь возможности зарабатывать в России. Об этом сказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с "Царьградом".

"Я бы призвал голосовать рублём и не давать возможности таким переобувшимся артистам зарабатывать на людях, которых они ранее называли быдлом", пояснил он.

Продюсер напомнил ситуацию с российским исполнителем Борисом Гребенщиковым*, который хотя и отказался выступать на Украине из-за угроз и оскорблений со стороны украинцев, но продолжает отсылать деньги ВСУ. Рудченко посоветовал не забывать, что музыкант также называл русское население "быдлом". По его словам, россияне не должны покупать музыку у подобных артистов в Сети, ходить на их концерты и всячески помогать финансово.

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Ранее сообщалось, что российский певец и основатель рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* не даёт концерты на Украине из-за большого количества хейта в свой адрес. Сейчас музыкант живёт в Британии.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
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