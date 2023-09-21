Испанский футболист проглотил пчелу на тренировке и отправился в больницу
Хавбек "Штурма" Серрано госпитализирован с отёком горла из-за проглоченной пчелы
Испанскому футболисту Хави Серрано потребовалась срочная медицинская помощь после проглоченной пчелы. Спортсмена госпитализировали с отёком горла, сообщила газета Kleine Zeitung.
По данным издания, инцидент произошёл с хавбеком австрийского "Штурма" на тренировке. Ситуацию облегчило отсутствие у Серрано аллергии на насекомых. Сейчас полузащитник идёт на поправку, однако ему придётся пропустить следующий матч Лиги Европы против португальского "Спортинга", который состоится 21 сентября.
Ранее ветврач Михаил Шеляков рассказал, в каком случае укус пчелы может оказаться для человека смертельным. Вероятность летального исхода возрастает, если насекомое жалит в область лица или шеи, предупредил специалист.
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