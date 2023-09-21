Испанский футболист проглотил пчелу на тренировке и отправился в больницу

По данным издания, инцидент произошёл с хавбеком австрийского "Штурма" на тренировке. Ситуацию облегчило отсутствие у Серрано аллергии на насекомых. Сейчас полузащитник идёт на поправку, однако ему придётся пропустить следующий матч Лиги Европы против португальского "Спортинга", который состоится 21 сентября.