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20 сентября, 22:41

Испанский футболист проглотил пчелу на тренировке и отправился в больницу

Хавбек "Штурма" Серрано госпитализирован с отёком горла из-за проглоченной пчелы

Испанскому футболисту Хави Серрано потребовалась срочная медицинская помощь после проглоченной пчелы. Спортсмена госпитализировали с отёком горла, сообщила газета Kleine Zeitung.

По данным издания, инцидент произошёл с хавбеком австрийского "Штурма" на тренировке. Ситуацию облегчило отсутствие у Серрано аллергии на насекомых. Сейчас полузащитник идёт на поправку, однако ему придётся пропустить следующий матч Лиги Европы против португальского "Спортинга", который состоится 21 сентября.

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Ранее ветврач Михаил Шеляков рассказал, в каком случае укус пчелы может оказаться для человека смертельным. Вероятность летального исхода возрастает, если насекомое жалит в область лица или шеи, предупредил специалист.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / javi.serrano6

Илья Пушкарев
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