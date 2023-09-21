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20 сентября, 21:09

Захарян со скамейки наблюдал ничью его команды в Лиге чемпионов

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Интером" в ЛЧ, Захарян остался в запасе

<p>Момент из матча "Реал Сосьедада" и "Интера". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/RealSociedad/status/1704598497507320305/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Sociedad Fútbol</a></p>

Момент из матча "Реал Сосьедада" и "Интера". Обложка © X / Real Sociedad Fútbol

Испанский "Реал Сосьедад" сыграл вничью с миланским "Интером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:1.

Уже на четвёртой минуте игрок хозяев Браис Мендес поразил ворота итальянцев. "Интер" пытался отыграться весь матч и преуспел в концовке: на 87-й шансы уравнял Лаутаро Мартинес. Больше команды забить не смогли.

Российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян остался в запасе.

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В другой встрече группы D португальская "Бенфика" дома в меньшинстве проиграла австрийскому "Зальцбургу" со счётом 0:2.

Ранее мадридский "Реал" одержал победу над новичком ЛЧ — немецким клубом "Унион Берлин". Поразить ворота соперников испанцы смогли лишь в компенсированное к матчу время.

Артур Лапсаков
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