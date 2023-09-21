Захарян со скамейки наблюдал ничью его команды в Лиге чемпионов
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Интером" в ЛЧ, Захарян остался в запасе
Момент из матча "Реал Сосьедада" и "Интера". Обложка © X / Real Sociedad Fútbol
Испанский "Реал Сосьедад" сыграл вничью с миланским "Интером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:1.
Уже на четвёртой минуте игрок хозяев Браис Мендес поразил ворота итальянцев. "Интер" пытался отыграться весь матч и преуспел в концовке: на 87-й шансы уравнял Лаутаро Мартинес. Больше команды забить не смогли.
Российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян остался в запасе.
В другой встрече группы D португальская "Бенфика" дома в меньшинстве проиграла австрийскому "Зальцбургу" со счётом 0:2.
Ранее мадридский "Реал" одержал победу над новичком ЛЧ — немецким клубом "Унион Берлин". Поразить ворота соперников испанцы смогли лишь в компенсированное к матчу время.