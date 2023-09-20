"Реал" лишь на последней минуте дожал новичка Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" одержал победу над немецким клубом "Унион Берлин" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счётом 1:0.

Хозяева имели большое преимущество, однако забить смогли лишь на последней компенсированной минуте — отличился Джуд Беллингем. Также в группе С, где играют эти команды, находятся "Брага" и "Наполи".

В параллельной встрече "Галатасарай" в большинстве добыл ничью с "Копенгагеном" (2:2), уступая по ходу матча со счётом 0:2.