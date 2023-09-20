"Реал" лишь на последней минуте дожал новичка Лиги чемпионов
"Реал" на последней минуте вырвал победу у "Унион Берлин" в Лиге чемпионов
Джуд Беллингем забивает победный гол в ворота "Унион Берлин". Обложка © X / Real Madrid C.F.
Мадридский "Реал" одержал победу над немецким клубом "Унион Берлин" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счётом 1:0.
Хозяева имели большое преимущество, однако забить смогли лишь на последней компенсированной минуте — отличился Джуд Беллингем. Также в группе С, где играют эти команды, находятся "Брага" и "Наполи".
В параллельной встрече "Галатасарай" в большинстве добыл ничью с "Копенгагеном" (2:2), уступая по ходу матча со счётом 0:2.
Накануне в Лиге чемпионов произошло настоящее чудо: "Лацио" весь матч уступал другой мадридской команде "Атлетико", однако смог вырвать ничейный результат благодаря голу вратаря Ивана Проведеля. Сам голкипер, имеющий русские корни, после матча сказал, что такие игры запоминаются на всю жизнь.