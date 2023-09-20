Вратарь Проведель заявил, что пока не осознал спасительный гол в Лиге чемпионов
Вратарь "Лацио" Иван Проведель празднует ничью в игре с "Атлетико". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / championsleague
Голкипер итальянского ФК "Лацио" Иван Проведель высказался о матче с мадридским "Атлетико", который завершился ничейным результатом благодаря забитому вратарём мячу. Спортсмен признался, что пока не осознал произошедшее, но очень рад исходу встречи. Его слова приводит пресс-служба УЕФА.
"Такие вечера запоминаются на всю жизнь. Я очень рад, что мы вытянули матч, в котором не заслуживали поражения. Я пока не осознал случившееся, позже пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко мы заработали по праву, теперь нужно двигаться дальше", — отметил вратарь.
Проведель головой отправил мяч в ворота мадридской команды на 95-й минуте встречи. Забитый в компенсированное время гол позволил "Лацио" сравнять счёт и избежать поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Между тем действующий победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" начал защиту титула с уверенной победы над сербской "Црвеной Звездой". Встреча завершилась со счётом 3:1. Гораздо больший отрыв удалось показать "Барселоне", которая всухую разгромила "Антверпен".