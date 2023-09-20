Вратарь Проведель заявил, что пока не осознал спасительный гол в Лиге чемпионов

Голкипер итальянского ФК "Лацио" Иван Проведель высказался о матче с мадридским "Атлетико", который завершился ничейным результатом благодаря забитому вратарём мячу. Спортсмен признался, что пока не осознал произошедшее, но очень рад исходу встречи. Его слова приводит пресс-служба УЕФА.

"Такие вечера запоминаются на всю жизнь. Я очень рад, что мы вытянули матч, в котором не заслуживали поражения. Я пока не осознал случившееся, позже пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко мы заработали по праву, теперь нужно двигаться дальше", — отметил вратарь.

Проведель головой отправил мяч в ворота мадридской команды на 95-й минуте встречи. Забитый в компенсированное время гол позволил "Лацио" сравнять счёт и избежать поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.