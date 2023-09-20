"Бавария" со счётом 4:3 победила "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов
Матис Тель после гола в ворота "Манчестер Юнайтед". Обложка © X / FC Bayern München
"Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 4:3.
Забитыми мячами отметились Лерой Сане (28-я минута), Серж Гнабри (32-я), Гарри Кейн (53-я, с пенальти) и Матис Тель. В составе проигравших отличились Расмус Хёйлунн и Каземиро.
Также в группе А "Галатасарай" и "Копенгаген", которые чуть ранее сыграли в Стамбуле вничью 2:2.
Другой манчестерский клуб — "Манчестер Сити" — вчера, 19 сентября, начал защиту титула с победы над "Црвеной Звездой". А немецкий клуб "Боруссия" из Дортмунда уступил ПСЖ.