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20 сентября, 20:57

"Бавария" со счётом 4:3 победила "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

<p>Матис Тель после гола в ворота "Манчестер Юнайтед". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/FCBayern/status/1704599058726199431/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC Bayern M</a><a href="https://twitter.com/FCBayern/status/1704599058726199431/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ünchen</a></p>

Матис Тель после гола в ворота "Манчестер Юнайтед". Обложка © X / FC Bayern München

"Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 4:3.

Забитыми мячами отметились Лерой Сане (28-я минута), Серж Гнабри (32-я), Гарри Кейн (53-я, с пенальти) и Матис Тель. В составе проигравших отличились Расмус Хёйлунн и Каземиро.

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Также в группе А "Галатасарай" и "Копенгаген", которые чуть ранее сыграли в Стамбуле вничью 2:2.

Другой манчестерский клуб — "Манчестер Сити" — вчера, 19 сентября, начал защиту титула с победы над "Црвеной Звездой". А немецкий клуб "Боруссия" из Дортмунда уступил ПСЖ.

Артур Лапсаков
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