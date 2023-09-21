Во Франции призвали остановить Зеленского после "бредового" обвинения в адрес Польши
Политик Филиппо призвал остановить Зеленского из-за обвинений в адрес Польши
Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не спровоцировали катастрофу. Об этом заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
По его словам, Польша срочно вызвала посла Украины в МИД из-за обвинения Зеленским страны в поддержке России — в связи с запретом на ввоз украинского зерна. Политик отмечает, что "обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу", и говорит о неблагодарности Зеленского, ведь Варшава больше всех содействовала Киеву и приняла огромное количество украинских беженцев.
"Это ещё раз доказывает его (Зеленского. — Прим. Лайфа) безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдёт до катастрофы, если его не остановить", — заключил Филиппо.
А ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Зеленский сыграл роль голого короля в СБ ООН ради аплодисментов. По его словам, "президент-актёр" попытался скрыть состояние дел на фронте при помощи излишней драматургии.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Володимир Зеленський