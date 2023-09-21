Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не спровоцировали катастрофу. Об этом заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, Польша срочно вызвала посла Украины в МИД из-за обвинения Зеленским страны в поддержке России — в связи с запретом на ввоз украинского зерна. Политик отмечает, что "обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу", и говорит о неблагодарности Зеленского, ведь Варшава больше всех содействовала Киеву и приняла огромное количество украинских беженцев.

"Это ещё раз доказывает его (Зеленского. — Прим. Лайфа) безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдёт до катастрофы, если его не остановить", — заключил Филиппо.