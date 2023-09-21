У побережья Александрии в Египте обнаружен затонувший храм Афродиты
У побережья Александрии команда египетских и французских археологов обнаружила затонувший храм древнегреческой богини Афродиты. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.
По информации ведомства, произошло это в ходе подводных раскопок в древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир. Находка датируется V веком до нашей эры. Внутри храма обнаружены предметы из бронзы и керамики, привезённые из Греции.
А ранее Лайф писал, что старейшее в мире деревянное строение обнаружено британскими археологами в Замбии. Найденному сооружению не меньше 467 тысяч лет.
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