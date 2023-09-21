У побережья Александрии в Египте обнаружен затонувший храм Афродиты

У побережья Александрии команда египетских и французских археологов обнаружила затонувший храм древнегреческой богини Афродиты. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

По информации ведомства, произошло это в ходе подводных раскопок в древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир. Находка датируется V веком до нашей эры. Внутри храма обнаружены предметы из бронзы и керамики, привезённые из Греции.