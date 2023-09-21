Сотрудники СБУ активно продают свои квартиры в Луганске

В ЛНР массово продают квартиры сотрудники Службы безопасности Украины, жившие там до 2014 года. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его словам, сотрудники ведомства, понимая, что ВСУ не вернут эти территории, спешно пытаются получить деньги и реализуют свою недвижимость через недобросовестных риелторов и нотариусов. Мошенники же активно пользуются этой ситуацией, продавая их квартиры по фальшивым документам.

"Страдают от этих схем обычные граждане, передающие деньги и взамен получающие сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир", — объяснил источник издания.