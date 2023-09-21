Неизвестный на Урале забросил дымовую шашку и взрывпакет на территорию воинской части

В Кировском районе Екатеринбурга неизвестный мужчина, одетый во всё чёрное, атаковал воинскую часть. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, утром 20 сентября мужчина забросил на территорию военного объекта подобие СВУ, дымовую шашку и взрывпакет, а затем убежал и скрылся в ближайшей лесополосе. Атака не увенчалась успехом: возгорания не произошло, люди не пострадали, здание не повреждено.

Сейчас специалисты проводят экспертизу найденной на месте ЧП пластиковой бутылки с проводами, примотанными изолентой, верёвки с шайбой и проволоки, а также дымовой шашки и четырёх болтов. Правоохранители ищут нападавшего. Известно, что ему на вид примерно 40 лет, а его рост около 175 сантиметров.