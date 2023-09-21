Захарова заявила, что Лавров на ГА ООН не будет общаться с представителями США
Захарова: В графике Лаврова на ГА ООН отсутствуют контакты с США
Контакты между РФ и США на Генеральной Ассамблее ООН в графике главы МИД РФ Сергея Лаврова не значатся. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Нет, у нас в графике нет никаких контактов [с американской стороной]", — отметила дипломат в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Также Захарова добавила, что в графике министра иностранных дел РФ нет контактов и с представителями Великобритании, и других стран НАТО. По её словам, у Лаврова запланированы встречи с участниками Генассамблеи из дружественных стран Азии, Латинской Америки, Африки.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, предупредил об угрозе глобального конфликта. Российский министр указал, что Запад вспоминает о принципах Устава всемирной организации и настаивает на их соблюдении только в тех случаях, когда это удовлетворяет его корыстным геополитическим интересам.
ТАСС / EPA / ADAM GRAY