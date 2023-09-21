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21 сентября, 05:20

Захарова заявила, что Лавров на ГА ООН не будет общаться с представителями США

Захарова: В графике Лаврова на ГА ООН отсутствуют контакты с США

Контакты между РФ и США на Генеральной Ассамблее ООН в графике главы МИД РФ Сергея Лаврова не значатся. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Нет, у нас в графике нет никаких контактов [с американской стороной]", — отметила дипломат в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Также Захарова добавила, что в графике министра иностранных дел РФ нет контактов и с представителями Великобритании, и других стран НАТО. По её словам, у Лаврова запланированы встречи с участниками Генассамблеи из дружественных стран Азии, Латинской Америки, Африки.

Лавров в штаб-квартире ООН пошутил об изоляции России

Лавров в штаб-квартире ООН пошутил об изоляции России

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, предупредил об угрозе глобального конфликта. Российский министр указал, что Запад вспоминает о принципах Устава всемирной организации и настаивает на их соблюдении только в тех случаях, когда это удовлетворяет его корыстным геополитическим интересам.

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ТАСС / EPA / ADAM GRAY

Иван Косицын
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