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21 сентября, 06:11

Количество жертв алтайского серийного маньяка увеличилось до девяти

В деле убивавшего абитуриенток алтайского маньяка появились ещё четыре жертвы

Ещё четыре эпизода убийств добавились к делу алтайского маньяка Виталия Манишина. Следствие доказало, что эти преступления он совершил в период с 1999-го по 2000 год, пишет SHOT.

Уточняется, что возраст убитых — 17, 21, 26 и 54 года. Так, общее число доказанных убийств, которые совершил Манишин, достигло девяти. Количество жертв ещё может увеличиться, следователи продолжают работать с маньяком, он находится в СИЗО.

В Петербурге спустя 30 лет задержали маньяка

В Петербурге спустя 30 лет задержали маньяка

Ранее Лайф рассказывал о том, что на Алтае задержали маньяка, который в начале 2000-х годов изнасиловал и убил нескольких девушек. Преступником оказался замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин. В начале нулевых он работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. Маньяк знакомился с абитуриентками Алтайского госуниверситета. Они заходили в здание подавать документы, но затем пропадали.

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Илья Суриков
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