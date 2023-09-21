Количество жертв алтайского серийного маньяка увеличилось до девяти
В деле убивавшего абитуриенток алтайского маньяка появились ещё четыре жертвы
Ещё четыре эпизода убийств добавились к делу алтайского маньяка Виталия Манишина. Следствие доказало, что эти преступления он совершил в период с 1999-го по 2000 год, пишет SHOT.
Уточняется, что возраст убитых — 17, 21, 26 и 54 года. Так, общее число доказанных убийств, которые совершил Манишин, достигло девяти. Количество жертв ещё может увеличиться, следователи продолжают работать с маньяком, он находится в СИЗО.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на Алтае задержали маньяка, который в начале 2000-х годов изнасиловал и убил нескольких девушек. Преступником оказался замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин. В начале нулевых он работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. Маньяк знакомился с абитуриентками Алтайского госуниверситета. Они заходили в здание подавать документы, но затем пропадали.
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