Количество жертв алтайского серийного маньяка увеличилось до девяти

Ещё четыре эпизода убийств добавились к делу алтайского маньяка Виталия Манишина. Следствие доказало, что эти преступления он совершил в период с 1999-го по 2000 год, пишет SHOT.

Уточняется, что возраст убитых — 17, 21, 26 и 54 года. Так, общее число доказанных убийств, которые совершил Манишин, достигло девяти. Количество жертв ещё может увеличиться, следователи продолжают работать с маньяком, он находится в СИЗО.