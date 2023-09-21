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21 сентября, 06:55

В Крыму сайты госорганов и СМИ подверглись масштабной кибератаке

Крючков: В Крыму интернет-ресурсы подверглись масштабной кибератаке

Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной кибератаке. Об этом рассказал советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков. По его словам, ряд сайтов госорганов может работать нестабильно.

"На крымские интернет-ресурсы ведётся масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями", — написал Крючков в телеграм-канале.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что хакеры из "Солнцепёка" атаковали украинские кредитные учреждения "Ощадбанк" и "Акордбанк". Через них ведутся сборы денег для Вооружённых сил Украины. Обнародовано более пяти миллионов записей из закрытых баз.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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