В Крыму сайты госорганов и СМИ подверглись масштабной кибератаке

Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной кибератаке. Об этом рассказал советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков. По его словам, ряд сайтов госорганов может работать нестабильно.

"На крымские интернет-ресурсы ведётся масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями", — написал Крючков в телеграм-канале.