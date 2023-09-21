В Крыму сайты госорганов и СМИ подверглись масштабной кибератаке
Крючков: В Крыму интернет-ресурсы подверглись масштабной кибератаке
Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной кибератаке. Об этом рассказал советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков. По его словам, ряд сайтов госорганов может работать нестабильно.
"На крымские интернет-ресурсы ведётся масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями", — написал Крючков в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал о том, что хакеры из "Солнцепёка" атаковали украинские кредитные учреждения "Ощадбанк" и "Акордбанк". Через них ведутся сборы денег для Вооружённых сил Украины. Обнародовано более пяти миллионов записей из закрытых баз.
Unsplash