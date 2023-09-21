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21 сентября, 07:42

Саудовский принц допустил возможность мировой ядерной войны

Принц Саудовской Аравии заявил о "войне со всем миром" при ядерном ударе

Использование ядерного оружия какой-либо страной означает, что она вступила в войну со всем миром. Такое заявление сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в беседе с Fox News.

"Использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведёт войну с остальным миром. Мир не может стать свидетелем ещё одной Хиросимы", — сказал он.

По словам саудовского принца, гибель 100 тысяч человек будет означать, что страна воюет с остальным миром. Кроме того, принц подчеркнул: в случае получения Ираном ядерного оружия Саудовской Аравии оно тоже станет необходимо.

Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Аль Саудом

Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Аль Саудом

Ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль пригрозил КНДР ответными мерами в случае ядерного удара, которые в результате приведут к концу режима. По словам президента, Сеул и Вашингтон намерены укрепить потенциал по ограничению и реагированию на подобные угрозы со стороны Пхеньяна.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ANDY RAIN / POOL

Светлана Оперук
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