Саудовский принц допустил возможность мировой ядерной войны
Принц Саудовской Аравии заявил о "войне со всем миром" при ядерном ударе
Использование ядерного оружия какой-либо страной означает, что она вступила в войну со всем миром. Такое заявление сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в беседе с Fox News.
"Использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведёт войну с остальным миром. Мир не может стать свидетелем ещё одной Хиросимы", — сказал он.
По словам саудовского принца, гибель 100 тысяч человек будет означать, что страна воюет с остальным миром. Кроме того, принц подчеркнул: в случае получения Ираном ядерного оружия Саудовской Аравии оно тоже станет необходимо.
Ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль пригрозил КНДР ответными мерами в случае ядерного удара, которые в результате приведут к концу режима. По словам президента, Сеул и Вашингтон намерены укрепить потенциал по ограничению и реагированию на подобные угрозы со стороны Пхеньяна.
ТАСС / ЕРА / ANDY RAIN / POOL