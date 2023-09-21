Рогов дал ответ Зеленскому, который мечтает вернуть Украину к границам 1991 года

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил Украине вернуться к "границам 1991 года" с помощью вхождения в состав России в качестве нового округа. Так он прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского в ООН.

"Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернуться к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Он указал, что после "освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов" в составе РФ вполне может появиться новый федеральный округ. Рогов добавил, что в своей речи в ООН Зеленский говорил всё то же самое, что и раньше.

"Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают", — указал он.