Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 08:21

Рогов дал ответ Зеленскому, который мечтает вернуть Украину к границам 1991 года

Рогов: Украина может вернуться к границам 1991 года, но в составе России

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил Украине вернуться к "границам 1991 года" с помощью вхождения в состав России в качестве нового округа. Так он прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского в ООН.

"Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернуться к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Байден вызвал Зеленского на ковёр и ждёт объяснений о провальном контрнаступе

Байден вызвал Зеленского на ковёр и ждёт объяснений о провальном контрнаступе

Он указал, что после "освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов" в составе РФ вполне может появиться новый федеральный округ. Рогов добавил, что в своей речи в ООН Зеленский говорил всё то же самое, что и раньше.

"Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают", — указал он.

Ранее Лайф писал, что на заседании Совбеза Организации Объединённых Наций Владимир Зеленский выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий на территории Украины. В частности, он потребовал от Москвы вывести ВС РФ с территории "в пределах Украины 1991 года".

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров