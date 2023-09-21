Бербок: Противостояние с Россией является сигналом другим странам
Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь сделала неоднозначное заявление. Во время беседы с журналистами немецкий министр назвала противостояние с РФ сигналом другим странам.
"Война с Россией — это ещё и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединённых Наций будет соблюдаться", — приводит слова Бербок Die Welt.
Ранее Лайф рассказывал об ещё одном неоднозначном заявлении МИД Германии. Анналена Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором. По её словам, для председателя КНР успешное проведение Россией СВО стало бы "сигналом".
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ТАСС / DPA / Michael Kappeler