Бербок: Противостояние с Россией является сигналом другим странам

Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь сделала неоднозначное заявление. Во время беседы с журналистами немецкий министр назвала противостояние с РФ сигналом другим странам.

"Война с Россией — это ещё и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединённых Наций будет соблюдаться", — приводит слова Бербок Die Welt.