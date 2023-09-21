Российская армия получила обновлённые гаубицы "Мста-С" с режимом "огневой налёт"

Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С". Об этом сообщила в четверг, 21 сентября, пресс-служба "Ростеха". Эти машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских миномётных батарей и танков, эффективны против огневых и радиоэлектронных средств. "Мста-С" поражает бронетехнику, пункты управления, средства ПВО и ПРО, способна разрушать полевые оборонительные сооружения.

"После модернизации "Мста-С" может работать в режиме "огневой налёт" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара", — проинформировали в "Ростехе".