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21 сентября, 09:15

Бербок отказалась поддерживать предложение Зеленского по России

Бербок: ФРГ не поддерживает предложение Зеленского лишить РФ права вето в СБ ООН

Берлин не поддерживает предложение Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы это не поддерживаем, и я постоянно это давала понять нашим украинским партнёрам по переговорам", — сказала Бербок в эфире телеканала ARD.

По её словам, ФРГ поддерживает не всё, что предлагает Украина.

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Ранее Зеленский в Совбезе ООН предложил "временно приостановить участие России из-за агрессии в отношении Украины". Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, комментируя одно из предыдущих подобных предложений, подчёркивал, что это смехотворная затея, которая "противоречит всем мыслимым и немыслимым правилам".

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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