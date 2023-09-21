Бербок отказалась поддерживать предложение Зеленского по России

Берлин не поддерживает предложение Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы это не поддерживаем, и я постоянно это давала понять нашим украинским партнёрам по переговорам", — сказала Бербок в эфире телеканала ARD.

По её словам, ФРГ поддерживает не всё, что предлагает Украина.