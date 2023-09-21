Бербок отказалась поддерживать предложение Зеленского по России
Бербок: ФРГ не поддерживает предложение Зеленского лишить РФ права вето в СБ ООН
Берлин не поддерживает предложение Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Мы это не поддерживаем, и я постоянно это давала понять нашим украинским партнёрам по переговорам", — сказала Бербок в эфире телеканала ARD.
По её словам, ФРГ поддерживает не всё, что предлагает Украина.
Ранее Зеленский в Совбезе ООН предложил "временно приостановить участие России из-за агрессии в отношении Украины". Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, комментируя одно из предыдущих подобных предложений, подчёркивал, что это смехотворная затея, которая "противоречит всем мыслимым и немыслимым правилам".
ТАСС / Zuma