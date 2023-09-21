Запутался в показаниях: Алтайский маньяк признался в новых убийствах случайно
SHOT: Алтайский маньяк Манишин признался в четырёх новых убийствах случайно
Алтайский маньяк Виталий Манишин. Обложка © Telegram / SHOT
Алтайский маньяк Виталий Манишин признался в четырёх новых убийствах случайно, поскольку запутался в показаниях, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, Манишин рассказал оперативникам совсем не о тех жертвах, о которых его спрашивали. Таким образом, в деле появились ещё четыре эпизода. Оказалось, что среди убитых были не только абитуриентки АлтГТУ.
Из пяти жертв преступника, в убийстве которых он признался изначально, известно о 17-летней Ксении, которая приехала к главному корпусу АлтГТУ, но не вернулась домой. У объездной дороги Змеиногорского тракта нашли вещи абитуриентки, кроме нижнего белья, украшения и заколки для волос. Позже в лесу обнаружили голое тело несовершеннолетней, укрытое ветками.
Другими жертвами маньяка, об убийстве которых тот случайно проговорился следователям, стали 17-летняя Елена, 21-летняя Чодураа, 54-летняя Валентина и 26-летняя Наталья. Последняя была абитуриенткой АлтГТУ. Расправа над ними произошла с 1999 по 2000 год, а тела были найдены в том же лесу, где и труп Ксении.
Ранее Лайф рассказывал, что на Алтае задержали маньяка, который в начале 2000-х годов изнасиловал и убил нескольких девушек. Преступником оказался замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин. В начале нулевых он работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. Маньяк знакомился с абитуриентками Алтайского госуниверситета. Они заходили в здание подавать документы, но затем пропадали.