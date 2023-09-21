Запутался в показаниях: Алтайский маньяк признался в новых убийствах случайно

Алтайский маньяк Виталий Манишин признался в четырёх новых убийствах случайно, поскольку запутался в показаниях, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, Манишин рассказал оперативникам совсем не о тех жертвах, о которых его спрашивали. Таким образом, в деле появились ещё четыре эпизода. Оказалось, что среди убитых были не только абитуриентки АлтГТУ.

Из пяти жертв преступника, в убийстве которых он признался изначально, известно о 17-летней Ксении, которая приехала к главному корпусу АлтГТУ, но не вернулась домой. У объездной дороги Змеиногорского тракта нашли вещи абитуриентки, кроме нижнего белья, украшения и заколки для волос. Позже в лесу обнаружили голое тело несовершеннолетней, укрытое ветками.

Другими жертвами маньяка, об убийстве которых тот случайно проговорился следователям, стали 17-летняя Елена, 21-летняя Чодураа, 54-летняя Валентина и 26-летняя Наталья. Последняя была абитуриенткой АлтГТУ. Расправа над ними произошла с 1999 по 2000 год, а тела были найдены в том же лесу, где и труп Ксении.