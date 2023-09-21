В Госдуме призвали Бундестаг написать "методичку" для "поплывшей" Бербок

Неоднозначные заявления главы МИД Германии Анналены Бербок по поводу "войны с Россией" вызваны тем, что с 24 февраля 2022 года Берлин так и не выработал единую "методичку" — и официальные лица говорят то, что у них на уме на самом деле. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Александр Толмачёв.

В то же время подобные "серийные оговорки" могут быть и симптомом общей растерянности немецких властей. И на это, по словам парламентария, есть немало причин: производство падает, топливный вопрос не решён, "Леопарды" горят в полях Донбасса, уволенные требуют пособий, а Украина — денег и оружия.

"Глава МИД Германии, что называется, поплыла. Сначала она говорит, что её страна ведёт войну против России, потом утверждает, что оговорилась и поставки вооружений — это так, мелочи, а далее признаёт собственный первый тезис и заявляет, что он был ошибкой. В России такое поведение министра иностранных дел назвали бы неполным служебным соответствием и предательством национальных интересов в придачу. И уж, конечно, давно бы отправили такого человека в отставку", — отметил собеседник Лайфа.

Выгода для Бербок, со слов Толмачёва, понятна — она мечтает выслужиться перед США и в будущем занять сладкое место в одной из международных организаций, например в том же НАТО, где вопрос о будущем начальстве стоит очень остро.

"Налицо непрофессионализм, вопрос лишь в одном: как такого человека допустили на столь высокий пост и не говорит ли это о катастрофическом кризисе кадров, нехватке адекватности и здравого смысла в Европе?" — резюмировал депутат.