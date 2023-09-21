Россиянам рассказали, сколько они теряют денег на "пищевом мусоре"

Финансист Елена Дроздова рассказала, что россияне тратят на "пищевой мусор" — чипсы, фастфуд и различную выпечку — до 48 тысяч рублей в год. При этом эксперт привела данные Росстата, где отмечено, что средняя зарплата в России — 66 700 рублей в месяц. Из этой суммы четыре тысячи уходит только на вредную пищу.

"Возьмём среднюю зарплату в России в 2023 году по данным Росстата — 66 700 рублей. Соответственно, ежемесячно на потребление "пищевого мусора" уходит примерно 4000 рублей, или 48 000 в год", — рассказала Дроздова в беседе с NEWS.ru.

Дроздова посоветовала потратить эту сумму на здоровое питание, походы в спортзал, парк развлечений или создание подушки безопасности для психологического комфорта.