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21 сентября, 13:58

В Госдуме предложили регулярно проверять чиновников на наркотики

РИА "ФедералПресс": В Госдуме предложили проверять чиновников на наркотики

В Госдуме предложили проверять чиновников на наркотики. Об этом пишет РИА "ФедералПресс". По данным агентства, поводом для этой инициативы стало недавнее задержание депутата Госсовета Республики Татарстан Рустема Хасанова с запрещёнными веществами. Соответствующее предложение направлено в Минздрав.

"Прохождение теста должно быть обязательным условием как при трудоустройстве, так и в дальнейшем: внепланово, выборочно, раз в квартал, без предупреждения... Будь то народные избранники, будь то чиновники, повышенный стресс, активная работа — всё это сказывается на психике человека", — говорится в сообщении.

В Госдуме предложили платить за сдачу закладок полиции

В Госдуме предложили платить за сдачу закладок полиции

Ранее в Москве задержали экс-сотрудника Роспотребнадзора по подозрению в распространении и торговле наркотическими веществами. Полиция поймала его с поличным с целым пакетом мефедрона.

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LIFE / Владимир Суворов

Дарья Нарыкова
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