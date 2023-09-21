В Госдуме предложили регулярно проверять чиновников на наркотики

В Госдуме предложили проверять чиновников на наркотики. Об этом пишет РИА "ФедералПресс". По данным агентства, поводом для этой инициативы стало недавнее задержание депутата Госсовета Республики Татарстан Рустема Хасанова с запрещёнными веществами. Соответствующее предложение направлено в Минздрав.

"Прохождение теста должно быть обязательным условием как при трудоустройстве, так и в дальнейшем: внепланово, выборочно, раз в квартал, без предупреждения... Будь то народные избранники, будь то чиновники, повышенный стресс, активная работа — всё это сказывается на психике человека", — говорится в сообщении.