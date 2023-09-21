ВСУ лишились 300 бойцов, пытаясь атаковать на Донецком направлении

Российские военные на Донецком направлении отразили пять атак украинских подразделений за сутки. Об этом сообщили журналистам в четверг, 21 сентября, в Минобороны России. Противник потерял в этом районе свыше 300 военных, а ещё две боевые бронемашины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО "Ольха", а также самоходную артустановку Krab польского производства.

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Весёлое, Химик Донецкой Народной Республики", — перечислили в ведомстве.