ВСУ лишились 300 бойцов, пытаясь атаковать на Донецком направлении
Минобороны: На Донецком направлении отражено пять атак украинских подразделений
Российские военные на Донецком направлении отразили пять атак украинских подразделений за сутки. Об этом сообщили журналистам в четверг, 21 сентября, в Минобороны России. Противник потерял в этом районе свыше 300 военных, а ещё две боевые бронемашины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО "Ольха", а также самоходную артустановку Krab польского производства.
"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Весёлое, Химик Донецкой Народной Республики", — перечислили в ведомстве.
Ранее в самой горячей точке на карте ДНР заметили признаки ротации подразделений ВСУ для новых атак. Врио главы региона Денис Пушилин ожидает в ближайшее время усиления активности украинских военных в районах других населённых пунктов на данном направлении. Точно прогнозировать он не берётся, но среди вариантов он перечисляет районы Старомайорского, Урожайного и Приютного.
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