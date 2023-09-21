Жителей Туапсе предупредили об учениях со стрельбами в порту
В акватории порта Туапсе завтра пройдут учения с выполнением тренировочных стрельб. Об этом жителей Кубани предупредил Оперштаб региона. Движение всех судов в акватории будет закрыто на время манёвров. Горожан просят соблюдать спокойствие.
"22 сентября с 11:00 мск до 15:00 мск в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", — информирует Оперштаб.
А ранее Лайф писал, что на северо-востоке России проходят масштабные учения по защите Севморпути. Ими руководит главком ВМФ Николай Евменов. Участие в манёврах принимают около десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц техники.
ТАСС / Валерий Матыцин