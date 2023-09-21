Жителей Туапсе предупредили об учениях со стрельбами в порту

В акватории порта Туапсе завтра пройдут учения с выполнением тренировочных стрельб. Об этом жителей Кубани предупредил Оперштаб региона. Движение всех судов в акватории будет закрыто на время манёвров. Горожан просят соблюдать спокойствие.

"22 сентября с 11:00 мск до 15:00 мск в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", — информирует Оперштаб.