"Перекрыли доковидные показатели": Глава Калининградской области рассказал Лайфу об итогах турсезона
Алиханов: Турпоток в Калининградскую область перекрыл доковидные показатели
Текущий год для туристической сферы Калининградской области был очень хорошим — только за лето аэропорт региона принял полтора миллиона человек. Об этом Лайфу рассказал губернатор Антон Алиханов.
Губернатор Калининградской области Алиханов рассказал об итогах туристического сезона. Видео © LIFE
"Сезон был очень хороший. Мы перекрыли показатели прошлого года после всех новостей про транзиты и частое применение слова "блокада". В этом году мы даже перекрыли доковидные показатели. Ориентируемся на цифру в 2,1 миллиона туристов по году в целом, год, понятно, ещё не закончился, но в принципе, согласно статистике аэропорта, более полутора миллионов человек за три месяца Храброво приняло, поэтому, думаем, те цифры, на которые мы ориентировались, мы их покажем", — поделился Алиханов.
В то же время глава Калининградской области отметил, что в регионе не хватает гостиниц для размещения отдыхающих. Сейчас данный вопрос власти региона решают совместно с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и корпорацией "Туризм РФ". Как добавил Алиханов, в частности, прорабатывается проект строительства курорта на побережье Балтийского моря в посёлке Янтарный.
Ранее Лайф сообщал, что Санкт-Петербург включили в тройку излюбленных среди туристов российских городов. Причём путешествия длительностью три-четыре дня — наиболее популярны, это, по данным "Турбарометра", каждая третья поездка.
Кадр из видео LIFE