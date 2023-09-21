"Перекрыли доковидные показатели": Глава Калининградской области рассказал Лайфу об итогах турсезона

"Сезон был очень хороший. Мы перекрыли показатели прошлого года после всех новостей про транзиты и частое применение слова "блокада". В этом году мы даже перекрыли доковидные показатели. Ориентируемся на цифру в 2,1 миллиона туристов по году в целом, год, понятно, ещё не закончился, но в принципе, согласно статистике аэропорта, более полутора миллионов человек за три месяца Храброво приняло, поэтому, думаем, те цифры, на которые мы ориентировались, мы их покажем", — поделился Алиханов.