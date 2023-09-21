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21 сентября, 14:53

"Перекрыли доковидные показатели": Глава Калининградской области рассказал Лайфу об итогах турсезона

Алиханов: Турпоток в Калининградскую область перекрыл доковидные показатели

Текущий год для туристической сферы Калининградской области был очень хорошим — только за лето аэропорт региона принял полтора миллиона человек. Об этом Лайфу рассказал губернатор Антон Алиханов.

Губернатор Калининградской области Алиханов рассказал об итогах туристического сезона. Видео © LIFE

"Сезон был очень хороший. Мы перекрыли показатели прошлого года после всех новостей про транзиты и частое применение слова "блокада". В этом году мы даже перекрыли доковидные показатели. Ориентируемся на цифру в 2,1 миллиона туристов по году в целом, год, понятно, ещё не закончился, но в принципе, согласно статистике аэропорта, более полутора миллионов человек за три месяца Храброво приняло, поэтому, думаем, те цифры, на которые мы ориентировались, мы их покажем", — поделился Алиханов.

В то же время глава Калининградской области отметил, что в регионе не хватает гостиниц для размещения отдыхающих. Сейчас данный вопрос власти региона решают совместно с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и корпорацией "Туризм РФ". Как добавил Алиханов, в частности, прорабатывается проект строительства курорта на побережье Балтийского моря в посёлке Янтарный.

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VK: На внутренний туризм приходится 9 из 10 запросов пользователей соцсети

Ранее Лайф сообщал, что Санкт-Петербург включили в тройку излюбленных среди туристов российских городов. Причём путешествия длительностью три-четыре дня — наиболее популярны, это, по данным "Турбарометра", каждая третья поездка.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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