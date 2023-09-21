Руперт Мёрдок покидает пост главы правления корпораций Fox и News

Пост главы правления корпораций Fox и News покидает американский медиамагнат Руперт Мёрдок. Об этом сообщил телеканал CNBC. При этом официального решения ещё нет. Уточняется, что его объявят в ноябре.

"Руперт Мёрдок покидает пост главы правления двух корпораций Fox и News", — сказано в сообщении.

Известно, что после ухода с поста главы правления корпораций место 92-летнего медиамагната займёт его сын — Лахлан Мёрдок. Он также продолжит работать на посту гендиректора Fox. Руперт Мёрдок при этом будет почётным председателем каждой компании.