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21 сентября, 14:47

Руперт Мёрдок покидает пост главы правления корпораций Fox и News

CNBC: Руперт Мёрдок покидает пост главы правления корпораций Fox и News

Пост главы правления корпораций Fox и News покидает американский медиамагнат Руперт Мёрдок. Об этом сообщил телеканал CNBC. При этом официального решения ещё нет. Уточняется, что его объявят в ноябре.

"Руперт Мёрдок покидает пост главы правления двух корпораций Fox и News", — сказано в сообщении.

Известно, что после ухода с поста главы правления корпораций место 92-летнего медиамагната займёт его сын — Лахлан Мёрдок. Он также продолжит работать на посту гендиректора Fox. Руперт Мёрдок при этом будет почётным председателем каждой компании.

92-летний медиамагнат Руперт Мёрдок женится в пятый раз, и его избранница моложе почти на 30 лет

92-летний медиамагнат Руперт Мёрдок женится в пятый раз, и его избранница моложе почти на 30 лет

Ранее Лайф писал о том, что незадолго до увольнения экс-телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News владелец корпорации Руперт Мёрдок был обеспокоен тем, что журналист говорил об украинской ситуации. Сообщалось также, что Мёрдок общался с Владимиром Зеленским перед увольнением ведущего.

Обложка ©

Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Илья Суриков
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