Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 15:37

Суд решил судьбу руферов, забравшихся на пик сталинской высотки в Москве

Суд арестовал тринадцать руферов, которые забрались на Котельническую высотку

<p>Руферы на пике здания на Котельнической набережной в Москве. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/moscowproc/2871?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Руферы на пике здания на Котельнической набережной в Москве. Обложка © T.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Тринадцать руферов попали под арест на срок от семи до 15 суток за фотосессию у звезды на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

Обстановка у высотки на Котельнической набережной. Видео © T.me / SHOT

"Административные аресты были назначены тринадцати руферам за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 20.1, частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ", приводит сообщение суда РИА "Новости".

Помимо ареста виновные заплатят по четыре тысячи рублей каждый. Среди арестованных две девушки. Протоколы составлены по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение сотруднику полиции.

Появилось видео танцев голой "гимнастки" со шпагатами на крыше автобуса в Кирове

Появилось видео танцев голой "гимнастки" со шпагатами на крыше автобуса в Кирове

Напомним, вечером 19 сентября 35 человек нелегально пробрались на территорию здания на Котельнической набережной. Некоторые участники "действа" забрались на сталинскую верхушку и устроили фотосессию. Во время бегства два человека получили травмы, спрыгивая со второго этажа.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров