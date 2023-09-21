Суд решил судьбу руферов, забравшихся на пик сталинской высотки в Москве

Тринадцать руферов попали под арест на срок от семи до 15 суток за фотосессию у звезды на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

Обстановка у высотки на Котельнической набережной. Видео © T.me / SHOT

"Административные аресты были назначены тринадцати руферам за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 20.1, частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ", — приводит сообщение суда РИА "Новости".

Помимо ареста виновные заплатят по четыре тысячи рублей каждый. Среди арестованных две девушки. Протоколы составлены по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение сотруднику полиции.