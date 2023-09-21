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21 сентября, 14:28

Путин прибыл в Великий Новгород

Путин прибыл в Великий Новгород, где проведёт заседание президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин прибыл в Великий Новгород с рабочей поездкой. Там глава государства проведёт заседание президиума Госсовета по ситуации на рынке труда и встретится с победителями Чемпионата высоких технологий.

Накануне, 20 сентября, в Новгороде состоялся семинар-совещание по подготовке к заседанию, где приняли участие члены президиума Госсовета, правительства, образовательных и научных организаций, руководители российских компаний, представители бизнес-сообщества и эксперты.

Финал Чемпионата высоких технологий завершается сегодня. Он начался на базе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Валдай" 18 сентября. В чемпионате участвуют команды более чем из 30 регионов России, а также Белоруссии, Азербайджана, Абхазии, Сирии, Индии и Ганы. Соревнования проходят по восьми компетенциям в самых динамично развивающихся и перспективных направлениях, которые наиболее востребованы в условиях цифровой экономики, высокотехнологичного производства и импортозамещения.

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Год назад в сентябре Путин также посещал Великий Новгород. Тогда российский лидер прибыл в город по случаю празднования 1160-летия зарождения российской государственности.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Александр Юнашев
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