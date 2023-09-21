Стала известна причина массового отравления студентов в Мордовии

Причиной массового отравления студентов в городе Краснослободске в Мордовии стал переизбыток одоранта в газовой системе (вещества, которое используется в качестве примеси к газу для придания ему запаха). Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, число отравившихся выросло до 24. Из них девять — несовершеннолетние.