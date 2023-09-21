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21 сентября, 15:02

Стала известна причина массового отравления студентов в Мордовии

Массовое отравление студентов в Мордовии случилось из-за переизбытка одоранта

Причиной массового отравления студентов в городе Краснослободске в Мордовии стал переизбыток одоранта в газовой системе (вещества, которое используется в качестве примеси к газу для придания ему запаха). Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, число отравившихся выросло до 24. Из них девять — несовершеннолетние.

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Напомним, ранее сообщалось, что 17 студентов отравились газом в медколледже в Краснослободске в Мордовии. Пять из них сейчас находятся в реанимации. Утечка произошла при проведении работ в газовой системе.

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ТАСС / Владимир Баранов

Дарья Нарыкова
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