Кабмин вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 октября
Правительство России с 1 октября вводит гибкие экспортные пошлины на живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и ряд других товаров в размере от четырёх до семи процентов в зависимости от курса доллара. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабмина.
Кроме того, в перечень включены кофе, чай, злаки, сахар и кондитерские изделия, какао, алкогольные и безалкогольные напитки, а также табачная продукция. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса. Мера носит временный характер и будет действовать до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что российские профильные ведомства обсуждают возможность введения экспортных пошлин на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля. Данная мера, как считают экономисты, поможет сдержать рост цен и стабилизовать курс национальной валюты.
ТАСС / Виталий Невар