Кабмин вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 октября

Правительство России с 1 октября вводит гибкие экспортные пошлины на живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и ряд других товаров в размере от четырёх до семи процентов в зависимости от курса доллара. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабмина.

Кроме того, в перечень включены кофе, чай, злаки, сахар и кондитерские изделия, какао, алкогольные и безалкогольные напитки, а также табачная продукция. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса. Мера носит временный характер и будет действовать до конца 2024 года.