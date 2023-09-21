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21 сентября, 17:47

Кабмин вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 октября

Правительство России с 1 октября вводит гибкие экспортные пошлины на живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и ряд других товаров в размере от четырёх до семи процентов в зависимости от курса доллара. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабмина.

Кроме того, в перечень включены кофе, чай, злаки, сахар и кондитерские изделия, какао, алкогольные и безалкогольные напитки, а также табачная продукция. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса. Мера носит временный характер и будет действовать до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские профильные ведомства обсуждают возможность введения экспортных пошлин на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля. Данная мера, как считают экономисты, поможет сдержать рост цен и стабилизовать курс национальной валюты.

Аналитик рассказал, через сколько месяцев рост ключевой ставки скажется на курсе рубля

Аналитик рассказал, через сколько месяцев рост ключевой ставки скажется на курсе рубля

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ТАСС / Виталий Невар

Наталья Исакова
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