Комиссия по языку Украины разрешила писать название "Россия" с маленькой буквы
Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины заявила, что написание названия "Российская Федерация" со строчных букв в неофициальных документах не противоречит нормам украинского языка.
"Написание названий "Российская Федерация", "Россия" <…> со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера", — говорится в телеграм-канале комиссии.
Также разрешено писать с маленькой буквы слово "Москва".
Министр образования Украины Оксен Лисовой ранее распорядился внести правку в написание "Российская Федерация" в одном из изданных указов, согласно которой слова в названии страны должны быть прописаны с заглавных букв.
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