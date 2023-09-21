Комиссия по языку Украины разрешила писать название "Россия" с маленькой буквы

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины заявила, что написание названия "Российская Федерация" со строчных букв в неофициальных документах не противоречит нормам украинского языка.

"Написание названий "Российская Федерация", "Россия" <…> со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера", — говорится в телеграм-канале комиссии.

Также разрешено писать с маленькой буквы слово "Москва".