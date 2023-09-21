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21 сентября, 17:46

Комиссия по языку Украины разрешила писать название "Россия" с маленькой буквы

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины заявила, что написание названия "Российская Федерация" со строчных букв в неофициальных документах не противоречит нормам украинского языка.

"Написание названий "Российская Федерация", "Россия" <…> со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера", — говорится в телеграм-канале комиссии.

Также разрешено писать с маленькой буквы слово "Москва".

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Министр образования Украины Оксен Лисовой ранее распорядился внести правку в написание "Российская Федерация" в одном из изданных указов, согласно которой слова в названии страны должны быть прописаны с заглавных букв.

А ранее на Украине призвали убрать русский язык из паспортов граждан старого образца. Также в рамках борьбы со всем русским в Незалежной создали петицию с требованием убрать русский язык с сайта Зеленского.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Dominika Zarzycka

Никита Никонов
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