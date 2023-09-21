Захарова обличила планы Америки по оказанию давления на пул Лаврова

Америка пыталась оказать давление на журналистов, сопровождающих министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ООН. Дело в том, что поначалу им были выданы визы с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ограничения странные, учитывая, что забронировать отель на Манхэттене за разумные деньги в сжатые сроки практически невозможно, плюс проблемы с картами, оплатой делают нереалистичным бронирование отеля накануне", — пояснила Захарова.

По её словам, корреспондентам приходится жить в районе Бруклин и других частях Нью-Йорка, которые отдалены от штаб-квартиры ООН. Дипломат подчеркнула, что таким образом журналистам пытались осложнить жизнь, оказывая давление.