Захарова обличила планы Америки по оказанию давления на пул Лаврова
Захарова: США хотели надавить на журналистов Лаврова, помешав их передвижению
Америка пыталась оказать давление на журналистов, сопровождающих министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ООН. Дело в том, что поначалу им были выданы визы с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ограничения странные, учитывая, что забронировать отель на Манхэттене за разумные деньги в сжатые сроки практически невозможно, плюс проблемы с картами, оплатой делают нереалистичным бронирование отеля накануне", — пояснила Захарова.
По её словам, корреспондентам приходится жить в районе Бруклин и других частях Нью-Йорка, которые отдалены от штаб-квартиры ООН. Дипломат подчеркнула, что таким образом журналистам пытались осложнить жизнь, оказывая давление.
Ранее Захарова заявила, что контакты между РФ и США на Генеральной Ассамблее ООН в графике главы МИД РФ Сергея Лаврова не значатся. По её словам, у Лаврова запланированы встречи с участниками Генассамблеи из дружественных стран Азии, Латинской Америки, Африки.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур