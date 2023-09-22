Крымский "Хатико": Волонтёр заметил на кладбище преданную хозяину собаку
"Подмосковье сегодня": В Крыму на одной из могил ночует преданная хозяину собака
Блогер и зооволонтёр из Крыма Александр Степанов случайно обнаружил на городском кладбище Белогорска собаку, которая поселилась на одной из могил. Душераздирающую историю он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Блогер и зооволонтёр из Крыма Александр Степанов обнаружил на городском кладбище Белогорска бело-рыжую собаку. Видео © t.me / "Подмосковье сегодня"
Волонтёр рассказал, что заметил пса в начале августа и с того времени стал его подкармливать. Параллельно он пытался узнать больше о судьбе животного. Своей историей о новом четвероногом друге парень решил поделиться в Сети, и видео почти сразу набрало десятки тысяч просмотров.
"Обалдеть! Собачка… Я в прошлый раз приходил — была. Вот опять. Я думал, она просто тут случайно оказалась, а спустя неделю она опять тут. Может, это её хозяин тут похоронен?" — спросил у подписчиков Степанов.
Сердобольные подписчики тут же стали делиться историями, связанными с животными. Например, Ирина из Минска рассказала, как овчарка Джульбарс, принадлежавшая её покойному дяде, ходила к нему на могилу на деревенское кладбище. Пёс не переставал это делать, когда у него отказали задние лапы. Если не пускали, выл и скулил, а потом умер на могиле.
Сам Степанов планирует в ближайшее время забрать пса на передержку и подыскать ему новых хозяев. К слову, многие комментаторы уже высказали желание забрать "крымского Хатико". По словам волонтёра, он занимается помощью животным уже четыре года и за это время пристроил около 20 кошек и собак.
Ранее в Ялте скончался 14-летний пёс Мухтар, который 12 лет прождал своего погибшего хозяина на городской набережной. За эти годы собака стала местной достопримечательностью. Известно, что её хозяин работал спасателем на пляже, он погиб по неизвестным причинам.
Предоставлено интернет-изданию "Подмосковье сегодня" героем публикации