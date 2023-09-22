Крымский "Хатико": Волонтёр заметил на кладбище преданную хозяину собаку

Блогер и зооволонтёр из Крыма Александр Степанов случайно обнаружил на городском кладбище Белогорска собаку, которая поселилась на одной из могил. Душераздирающую историю он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Блогер и зооволонтёр из Крыма Александр Степанов обнаружил на городском кладбище Белогорска бело-рыжую собаку. Видео © t.me / "Подмосковье сегодня"

Волонтёр рассказал, что заметил пса в начале августа и с того времени стал его подкармливать. Параллельно он пытался узнать больше о судьбе животного. Своей историей о новом четвероногом друге парень решил поделиться в Сети, и видео почти сразу набрало десятки тысяч просмотров.

"Обалдеть! Собачка… Я в прошлый раз приходил — была. Вот опять. Я думал, она просто тут случайно оказалась, а спустя неделю она опять тут. Может, это её хозяин тут похоронен?" — спросил у подписчиков Степанов.

Сердобольные подписчики тут же стали делиться историями, связанными с животными. Например, Ирина из Минска рассказала, как овчарка Джульбарс, принадлежавшая её покойному дяде, ходила к нему на могилу на деревенское кладбище. Пёс не переставал это делать, когда у него отказали задние лапы. Если не пускали, выл и скулил, а потом умер на могиле.

Сам Степанов планирует в ближайшее время забрать пса на передержку и подыскать ему новых хозяев. К слову, многие комментаторы уже высказали желание забрать "крымского Хатико". По словам волонтёра, он занимается помощью животным уже четыре года и за это время пристроил около 20 кошек и собак.