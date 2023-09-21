МЧС объяснило причину грохота в Туле, напугавшего местных жителей
МЧС: Причиной грохота в Туле мог стать переход самолёта на сверхзвуковую скорость
Причиной громких звуков, о которых ранее сообщали жители Тулы в социальных сетях, мог стать переход самолёта на сверхзвуковую скорость. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
"Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолёта на сверхзвуковую скорость", — сказано в сообщении.
Также в сообщении указано, что работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа города Тулы завершены. Причина аварии не уточняется.
Ранее стало известно, что в Туле почти пять тысяч горожан остались без света из-за аварийного отключения электричества. Как сообщали местные жители в социальных сетях, в городе звучали звуки взрывов.
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