МЧС объяснило причину грохота в Туле, напугавшего местных жителей

Причиной громких звуков, о которых ранее сообщали жители Тулы в социальных сетях, мог стать переход самолёта на сверхзвуковую скорость. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

"Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолёта на сверхзвуковую скорость", — сказано в сообщении.

Также в сообщении указано, что работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа города Тулы завершены. Причина аварии не уточняется.