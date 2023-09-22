Путин назвал героизм защитников Ленинграда частью общечеловеческого достояния
Путин: Героизм защитников Ленинграда — это часть нашего национального достояния
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям II Санкт-Петербургского международного исторического форума "Битва за Ленинград — всенародная победа", в котором отметил героизм защитников и жителей блокадного города.
"Блокада Ленинграда — тяжелая, трагическая страница в летописи Великой Отечественной войны, во всей мировой истории. Героизм защитников и жителей города — это часть нашего национального и общечеловеческого достояния. Именно на нас лежит ответственность за то, чтобы память о подвиге ленинградцев жила в сердцах потомков", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале Кремля.
Вместе с этим глава государства указал на необходимость обсуждения событий тех лет, основанных на фактах и доказательствах преступлений нацистского режима. Российский лидер также выразил уверенность в том, что данное мероприятие послужит глубокому осмыслению исторического наследия битвы за Ленинград.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с нашей страной. Событие основано на исторической общности народов, которые проживают на этих территориях, а также является результатом голосования миллионов людей, принявших такое решение.