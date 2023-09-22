Кадыров встретился с главой МЧС Куренковым

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время рабочего визита в Москву встретился с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий Александром Куренковым, чтобы обсудить работу ведомства. Соответствующее видео он опубликовал в телеграм-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообщался главой МЧС Александром Куренковым. Видео © t.me / Kadyrov_95

По словам Кадырова, на повестку дня встали вопросы о деятельности регионального управления МЧС, были определены наиболее актуальные направления, требующие внимания федерального ведомства. Так, во время разговора Куренков перечислил принятые меры по разминированию территории Чечни. По его словам, с 19 сентября сводный отряд ведёт соответствующую работу в Шалинском районе, которая будет проводиться остаток сентября и весь октябрь. В общей сложности будет охвачено 122 гектара земли.

"По результатам проведенной встречи мы нашли пути решения некоторых проблемных вопросов и наметили шаги по улучшению деятельности регионального ведомства. Я признателен Александру Куренкову за помощь и поддержку, которую он оказывает Чеченской Республике. Убеждён, что позитивные итоги нашей беседы не заставят себя долго ждать", — написал Кадыров.