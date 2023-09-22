Путин по видеосвязи открыл Технопарк профессионального образования в Калуге
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время открытия в режиме ВКС Центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования "Федеральный технопарк профессионального образования" в Калуге. Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков
Глава государства Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии Технопарка профессионального образования в Калуге. Российский лидер вышел на связь из Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника — Валдай" в Великом Новгороде.
Президента в режиме ВКС попросили дать разрешение на открытие технопарка, на что он ответил: "С удовольствием!" Путин поблагодарил собравшихся и сотрудников данного центра за то, что они выбрали именно это направление деятельности.
"Десять тысяч специалистов в год, которые пройдут подготовку в этом центре, — это заметный вклад в кадровое обеспечение для российской экономики, причём на таком хорошем технологическом уровне, с хорошим оборудованием, с хорошими преподавателями. Это здорово", — подчеркнул глава государства в ходе открытия Центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования "Федеральный технопарк профессионального образования".
Лайф рассказывал, что вчера глава государства прилетел в Великий Новгород, где посетил центр комплексной поддержки участников СВО "Возвращение". Президент пообщался с сотрудниками учреждения и ветеранами спецоперации, которые в настоящее время проходят там реабилитацию.