Путин по видеосвязи открыл Технопарк профессионального образования в Калуге

Глава государства Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии Технопарка профессионального образования в Калуге. Российский лидер вышел на связь из Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника — Валдай" в Великом Новгороде.

Президента в режиме ВКС попросили дать разрешение на открытие технопарка, на что он ответил: "С удовольствием!" Путин поблагодарил собравшихся и сотрудников данного центра за то, что они выбрали именно это направление деятельности.

"Десять тысяч специалистов в год, которые пройдут подготовку в этом центре, — это заметный вклад в кадровое обеспечение для российской экономики, причём на таком хорошем технологическом уровне, с хорошим оборудованием, с хорошими преподавателями. Это здорово", — подчеркнул глава государства в ходе открытия Центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования "Федеральный технопарк профессионального образования".